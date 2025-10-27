Tras el cierre de pozos de agua clandestinos en al menos 48 municipios del Estado de México, más de 200 trabajadores de purificadoras y transportistas del líquido cumplieron más de seis horas de bloqueo en Eje 6 Sur, en Avenida de las Torres y Ermita Iztapalapa, esto en seis sentidos. Exigen la apertura de estos pozos, pues señalan que "no podemos trabajar, no hay quién nos surta agua. De esto vivimos".

Policías de Tránsito confirmaron que estas vialidades permanecen bloqueadas desde las 7 de la mañana.

Con transportadoras de agua, pipas, camiones de Bonafont, motocicletas, botes, llantas y vehículos colocados de manera transversal a las vialidades, los trabajadores sostienen carteles que dicen "purificadores unidos"; "no somos delincuentes, queremos trabajar".

César, chofer de una transportadora de agua, indicó que desde hace casi dos días no puede llevar a cabo su labor, debido a que no cerraron los pozos y por eso las purificadoras no tienen agua, no hay ni cómo conseguir".

Señaló que los afectados no pueden repartir ni purificar agua en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, así como en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y San Vicente, entre otros.

Taxistas, vehículos particulares y camiones ya cumplieron varias horas detenidos, y señalan que "no es nuestra culpa lo que pasó, que piensen en nosotros también".

En un comunicado la alcaldía Iztapalapa informó que, derivado del cierre de 120 tomas de agua, como parte de la Operación Caudal que aplicaron autoridades del Estado de México para evitar la distribución ilegal de agua para uso comercial, diversas vialidades fueron cerradas por operadores de pipas, quienes surtían agua a hoteles, distribuidoras y purificadoras de agua.

"Es importante aclarar que el cierre de esas tomas no afecta el suministro para el consumo en los hogares. Las autoridades del Estado de México atienden esta situación y ya instalaron una mesa de trabajo con todas las partes", destacó.

Pipas de agua que mandó la demarcación para surtir purificadoras se encuentran detenidas en el bloqueo, pues "si nosotros no tenemos, ellos tampoco. Además ya se dijo que el agua es amarilla, o sea es de mala calidad la que tienen", dijo Francisco, otro afectado.

