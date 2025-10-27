La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó que la noche del sábado 25 de octubre, tras el encuentro entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, se registró un incidente que derivó en la muerte de una persona.

De acuerdo con el reporte, al concluir el partido y durante el retiro de asistentes en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor.

El individuo fue sometido por los elementos de seguridad para ser entregado a las autoridades; sin embargo, durante su traslado sufrió un desvanecimiento. Inmediatamente se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes brindaron atención médica en el lugar, pero lamentablemente se confirmó la ausencia de signos vitales.

Ante estos hechos, se pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal involucrado.

La UNAM señaló que actualmente cuatro personas se encuentran bajo investigación ante el Ministerio Público, y que se aportarán todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido.

