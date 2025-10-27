Cruz Azul da su postura sobre el fallecimiento de un aficionado afuera del estadio Olímpico Universitario

El triunfo (2-0) del Cruz Azul sobre el Monterrey el sábado por la noche pasó a segundo término, desafortunadamente.

Con goles de Jesús Orozco y Ángel Sepúlveda, la Máquina se impuso a los Rayados sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario en un duelo de Liguilla adelantado.

Sin embargo, la victoria celeste no terminó como se esperaba, debido a la lamentable situación que se vivió después que de finalizara el compromiso.

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó, al día siguiente, que un aficionado falleció mientras era retirado de uno de los estacionamientos de CU.

“Al realizarse el retiro de personas, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor. La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, se determinó la ausencia de signos vitales”, publicó la DGAPSU en sus redes sociales.

De igual forma, informó que “actualmente son investigadas ante el Ministerio Público cuatro personas” y que aportará “todos los datos de prueba con que se cuente para el esclarecimiento de lo sucedido”.

¿Cuál es la postura de Cruz Azul sobre el fallecimiento de un aficionado en el estadio Olímpico Universitario?

Durante la mañana de este lunes, la directiva de La Máquina lanzó un comunicado oficial para dar su postura acerca de la muerte del aficionado.

“CF Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del estadio Olímpico Universitario, al término del encuentro del sábado pasado. La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, compartió en sus redes sociales.

Además, el equipo celeste aseguró que redoblará los esfuerzos para mantener la seguridad en CU, por el bienestar de las personas que acudan al inmueble.

“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del estadio Olímpico Universitario y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y de la Ciudad de México”, manifestó la directiva del conjunto de La Noria.