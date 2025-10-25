Cruz Azul impone su ley en casa; Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda firman el triunfo ante Rayados

Cruz Azul volvió a demostrar que en casa nadie le gana. Con goles de Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepulveda, La Máquina venció 2-0 a Rayados en Ciudad Universitaria y alcanzó los 24 partidos consecutivos sin perder como local, una marca que alimenta la ilusión celeste rumbo a la Liguilla del Apertura 2025.

El triunfo llevó a los dirigidos por Nicolás Larcamón a 32 puntos, colocándose en la tercera posición de la tabla (por el momento). La lucha por los primeros lugares sigue al rojo vivo entre Toluca, Tigres, América, Rayados y el propio Cruz Azul, que con paso firme apunta a cerrar la fase regular en lo más alto. Monterrey, por su parte, quedó en el quinto puesto con 30 unidades.

El encuentro se jugó con intensidad desde el arranque. Patadas, empujones y reclamos marcaron el ritmo de un duelo que se trabó en medio campo. Ninguno quería regalar un centímetro y la pierna fuerte fue la constante durante los primeros minutos.

La polémica llegó al minuto 25, cuando Oliver Torres fue expulsado tras una fuerte entrada sobre José Paradela. El árbitro Daniel Quintero revisó la acción en el VAR, retiró la amarilla inicial y mostró la roja directa. La decisión cambió el curso del partido y dejó a Rayados con uno menos demasiado pronto.

Casi al final del primer tiempo, Jesús Orozco Chiquete sorprendió con un disparo que venció a Luis Cárdenas. El defensor cementero, originario de Zapopan, encontró redención tras haber marcado un autogol ante León en la Jornada 3. Su tanto no solo valió tres puntos, sino que encendió la euforia en el banquillo azul.

En la segunda mitad, Cruz Azul mantuvo la intensidad. Larcamón adelantó líneas y buscó ampliar la ventaja con jugadores como Nacho Rivero, Toro Fernández, Charly Rodríguez y Luka Romero, pero la puntería no los acompañó hasta los minutos finales.

Al minuto 90+8, Ángel Sepúlveda sepultó Luis Cárdenas y le dio los tres puntos a La Máquina que en casa es imbatible. Con este gol, “El Cuate” sigue marcando diferencia en el ataque cementero y llegó a 7 goles en el torneo.

Kevin Mier respondió cuando fue exigido. El portero colombiano detuvo un par de intentos peligrosos de Sergio Ramos, quien buscó el empate en jugadas a balón parado. La solidez defensiva celeste fue clave para mantener el arco en cero y asegurar una victoria de peso.

Para la Jornada 16, Cruz Azul visitará al Puebla en el estadio Cuauhtémoc con la mira puesta en mantenerse en la parte alta. Monterrey, en cambio, tendrá una dura prueba ante Tigres en una nueva edición del Clásico Regio y lo hará sin Oliver Torres, suspendido tras su expulsión en CU.