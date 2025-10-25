Pumas empate con León y sus ilusiones de clasificar al Play-In casi se desvanecen por completo

Noche de terror para unos Pumas que están, prácticamente, eliminados del Apertura 2025. Todo parece indicar que no serán capaces de clasificar ni al Play-In.

El equipo de Efraín Juárez empató (1-1) con el León, aumentó su racha negativa a siete partidos sin poder ganar (tres empates y cuatro derrotas) y dejó escapar la oportunidad de seguir en la lucha por uno de los boletos para la siguiente instancia.

En el Nou Camp, los universitarios tuvieron otra actuación para el olvido porque volvieron a desperdiciar las ocasiones claras de gol que generaron. La contundencia les sigue pasando factura.

A diferencia de su último partido, a media semana con el Atlético San Luis, el conjunto auriazul recordó cómo ataque y fue propositivo; realizó siete disparos a la portería defendida por Óscar García, pero no fueron certeros.

La Fiera, por su parte, aprovechó el poco peligro que provocó en la cabaña de Keylor Navas y se adelantó en el marcador.

Alfonso Alvarado no desperdició una gran asistencia de Iván Moreno, quien encontró un hueco por la deficiente marcación de los dirigidos por Efraín Juárez y puso medio gol.

El Platano apareció dentro del área chica universitaria y empujó el balón (56'). El inmueble leonés explotó en algarabía.

Sin embargo, la felicidad se esfumó rápidamente y se convirtió en molestia tras la pena máxima que señaló el árbitro central, Adonai Escobedo, a favor de la visita.

Nathan Silva tomó el balón con decisión y se encaminó hacia el manchón del penalti para buscar la paridad. Su seguridad fue tanta que ejecutó muy mal el penalti y le regaló el balón al arquero de los Esmeraldas.

Todo parecía indicar que los Pumas se irían de Guanajuato con una nueva derrota, pero el caprichoso destino tenía otros planes.

De nueva cuenta, el silbante señaló una falta sobre Álvaro Angulo dentro del área y señaló el penalti para Los del Pedregal.

José Juan Macías y Adalberto Carrasquilla, quien no quería soltar el esférico, no se ponían de acuerdo sobre quién ejecutaría el penalti. Hasta que tuvo que llegar la indicación de la banca. Efraín Juárez decidió que JJ fuera el encargado de cobrar el tiro. La apuesta le salió.

El canterano de las Chivas definió de gran manera y rescató un punto para la causa auriazul, aunque de poco servirá.

Los Pumas están cada vez más cerca de quedar eliminados del Apertura 2025. La próxima semana se podría hacer oficial. Un nuevo fracaso se aproxima.