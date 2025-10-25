Chivas aplasta al Atlas y se lleva el Clásico Tapatío con un triplete de Armando 'La Hormiga' González

De la mano de un brillante Armando González, Chivas dio un golpe de autoridad en la mesa, luego del bochornoso partido frente Querétaro y confirmó que no sólo quiere, sino también puede clasificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025.

El Rebaño de Gabriel Milito pintó la ciudad rojiblanca y se llevó con autoridad el Clásico Tapatío. Humillante goleada (4-1) frente a los Zorros del Atlas que los colocan en el sexto lugar con 23 puntos, a falta de lo que haga hoy el Pachuca.

“La Hormiga” se destapó con un triplete (10’, 29’ y 51’) ante los Rojinegros. Soberbia exhibición del joven atacante de 22 años que lo confirma como uno de los mejores goleadores en el Apertura 2025. El goleador de los tapatíos llegó a 10 dianas.

Luis Romo colaboró con un tanto al minuto 27, justo cuando los de la Academia buscaban igualar el marcador en el estadio Akron.

Los Zorros se acercaron al minuto 63’ con el tanto de Mateo García, pero sólo sirvió para limpiar ligeramente su imagen y que el marcador no luciera tan escandaloso.

Guadalajara saltó a los puestos importantes de la clasificación y ahora la misión es alcanzar la regularidad que les ha faltado a lo largo de esta campaña.

