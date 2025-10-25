Camilo Romero, ex de las Chivas: El futbolista mexicano ha perdido su ADN

En el futbol mexicano hay una problemática que para algunos es seria y para otros es algo normal que engloba a la Liga MX. El número de extranjeros que tienen los clubes podría repercutir en la Selección Mexicana.

Sin embargo, hay un equipo en el que ese tema pasa desapercibido y es el Guadalajara. No obstante, la falta de producción y consolidación en el Rebaño es un tema.

“En el futbol actual hace falta gente que se enfoque para conseguir sus objetivos. Deberían aprovechar a gente como Fernando Quirarte para compartir con algunos jugadores sus experiencias”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes Demetrio Madero, exrojiblanco campeón con las Chivas en la temporada 1986-87.

Por su parte, Camilo Romero, otro campeón con Guadalajara en 1997, acusa que el futbolista nacional ha perdido identidad.

“Se ha perdido un poco el ADN de los futbolistas mexicanos, esos que han dejado historia. Faltan más jugadores así y ojalá que pronto aparezcan futbolistas importantes para México”, declaró el Chavalón, excentral del Rebaño.

Para Romero, el número de extranjeros en los equipos de la Liga MX tapa las oportunidades para el juvenil tricolor. Considera que la calidad existe, pero los chances son mínimos.

“Es un tiempo donde a nivel nacional hay escasez de futbolistas. Tanto extranjero tapa mucho la etapa donde el jugador mexicano crece. Calidad hay, pero ya deben explotar”, concluyó.