Leyendas de Chivas, Demetrio Madero y Camilo Romero, exigen estabilidad en el proyecto de Gabriel Milito

Desde el argentino Matías Almeyda (2015-18), las Chivas no tienen por lo menos un técnico que haya durado dos años al frente del proyecto. Hoy, con Gabriel Milito en el banquillo el futuro es incierto, pero hay mejoras en el Rebaño.

Históricos del Guadalajara como Demetrio Madero y Camilo Romero, ambos exdefensas, consideran que urgen proyectos a largo plazo.

“[Guadalajara] ha pasado por muchas situaciones, pero hoy se está recuperando y ojalá que se mantenga en esa inercia. Antes de pensar en [alcanzar al] América deben pensar en jugar mejor, en consolidar jugadores, en eso deben trabajar y como consecuencia se dará lo otro, los títulos, los triunfos. En la medida que Chivas mejore logrará sus objetivos”, declaró Madero en charla para EL UNIVERSAL.

“Todo depende de los resultados y me parece que hoy en día Gabriel Milito lo está haciendo bien, esperemos que pueda culminar con algo importante para Chivas; le hace falta una buena racha de todo”, agregó.

Por su parte, Romero, monarca en el Verano 1997 mencionó que “a Chivas siempre se le va a criticar, pero le falta establecer el proyecto, tenerse confianza, saber que pueden y decidirse para poder lograr lo que el equipo merece que es ser el más grande”, aseveró en charla con El Gran Diario de México.