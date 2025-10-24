Más Información

MLB: Alejandro Kirk, el primer mexicano con cuadrangular en Serie Mundial; supera récord de Vinicio Castilla

MLB: Alejandro Kirk, el primer mexicano con cuadrangular en Serie Mundial; supera récord de Vinicio Castilla

Alejandro Kirk brilla en la Serie Mundial; el mexicano es protagonista en paliza de Blue Jays a Dodgers

Alejandro Kirk brilla en la Serie Mundial; el mexicano es protagonista en paliza de Blue Jays a Dodgers

Max Verstappen y Charles Leclerc, los más rápidos rumbo a la clasificación del Gran Premio de México

Max Verstappen y Charles Leclerc, los más rápidos rumbo a la clasificación del Gran Premio de México

Juárez y Puebla empatan en un partido de locura y muchos goles en la Jornada 15 de la Liga MX

Juárez y Puebla empatan en un partido de locura y muchos goles en la Jornada 15 de la Liga MX

Pato O'Ward, emocionado tras correr por segundo año en el Gran Premio de México

Pato O'Ward, emocionado tras correr por segundo año en el Gran Premio de México

El músculo que tanto presumieron los Dodgers en lo que va de esta postemporada, ayer fue punto débil en el ante los Blue Jays. El pitcheo angelino liderado por Blake Snell tuvo una noche de terror en Rogers Centre.

Toronto vino de atrás para quedarse con el primer capítulo (4-11) de este Clásico de Otoño y dejar en claro que el campeón tendrá que duplicar esfuerzos si quiere alcanzar el bicampeonato de las Grandes Ligas.

Después de un sexto episodio de ensueño en el que Toronto convirtió nueve carreras y puso la pizarra 2-11, los locales sabían que sólo un milagro podría arrebatarles la alegría de comenzar con triunfo.

Lee también

Addison Barger entró y en su primer turno hizo estallar los fuegos artificiales. El tercera base de los canadienses la voló de Grand Slam para dar paso a la ofensiva de los Azulejos.

El mexicano Alejandro Kirk brilló en su primer juego de Serie Mundial con un jonrón, dos carreras producidas y tres anotadas en sus spikes. Además, el tijuanense se convirtió en el primer mexicano con cuadrangular en una Serie Mundial.

La novena de Dave Roberts topó con pared, los Azulejos se pusieron a la altura del vigente monarca y dieron un paso más al anhelado destino.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS