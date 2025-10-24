Más Información

George Russell se disfraza para disfrutar como fan la primera práctica libre del GP de México 2025

George Russell se disfraza para disfrutar como fan la primera práctica libre del GP de México 2025

Dodgers vs Blue Jays: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Mundial, HOY, viernes 24 de octubre

Dodgers vs Blue Jays: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Mundial, HOY, viernes 24 de octubre

Gran Premio de México 2025: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos?

Gran Premio de México 2025: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos?

Pato O’Ward ocupó el puesto 13 en la primera práctica libre del Gran Premio de México; Leclerc, líder

Pato O’Ward ocupó el puesto 13 en la primera práctica libre del Gran Premio de México; Leclerc, líder

Toronto tendrá un juego de por primera vez en 32 años esta tarde cuando reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1 de la edición 2025 del Clásico de Otoño.

La novena local saltará al campo con el novato Trey Yesavage, quien en tres aperturas en esta Postemporada presume una efectividad de 4.20 en 15 entradas de labor monticular. El joven de 22 años suma 22 ponches en este octubre y fue elegido por el mánager John Schneider para enfrentar a la poderosa ofensiva californiana.

Por su parte, Dave Roberts designó al experimentado Blake Snell como su abridor para el primer duelo de una inédita Serie Mundial. El zurdo de 32 años suma tres apariciones en esta Postemporada con 28 chocolates en 21 innings de trabajo.

Lee también

Ganar el Juego 1 será vital en las aspiraciones de ambas novenas. El 64.2 por ciento de los equipos que ganan el primer duelo del Clásico de Otoño terminan coronándose, según información de Major League Baseball (MLB).

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Mundial este viernes 24 de octubre?

El primer duelo de la Serie Mundial tendrá transmisión por televisión de paga y plataforma de streaming.

Dodgers vs Blue Jays

  • Fecha: Viernes 24 de octubre
  • Hora: 18:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, FOX y Disney+

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS