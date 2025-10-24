Blue Jays, a tumbar al “gigante” angelino; HOY comienza la Serie Mundial Dodgers vs Toronto

En los rostros de los miembros de la organización de Toronto se reflejaba enorme ilusión, luego de haber conseguido su boleto a la edición 2025 de la Serie Mundial. Luego de más de 11 mil días, los Blue Jays volverán a jugar el Clásico de Otoño y lo harán frente a un gigante de las Grandes Ligas: Los Dodgers de Los Ángeles.

Poco más de tres mil 500 kilómetros separan a ambas sedes, en la que será la segunda edición de la Serie Mundial en donde más distancia se recorra entre las dos ciudades. En Toronto existe una camada de jóvenes que, con la misma emoción de un niño, afrontarán el reto más importante en sus carreras.

Los californianos, actuales campeones de la Serie Mundial, intimidan con una nómina que casi duplica a la de su rival en este Clásico de Otoño. Los Dodgers gastaron poco más de 500 millones de dólares para volver a disputar el Trofeo del Comisionado, mientras que en la oficina de los Blue Jays se desembolsaron alrededor de 252 millones en salarios.

En Toronto hay corazón y ganas de conquistar su primera Serie Mundial desde 1993, con el catcher mexicano Alejandro Kirk como pieza clave.