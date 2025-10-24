Para Carlos Sainz, el Gran Premio de México “es como correr en casa”

El piloto español de Williams Racing, Carlos Sainz Jr., llega al Gran Premio de México como el más reciente ganador y gran consentido del público. Fue recibido por una multitud que se rinde a sus pies, con la esperanza de verlo sumar puntos en un fin de semana complicado, forzado a cumplir una penalización.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes gracias a la colaboración de PUMA México, Sainz reconoció lo especial que es correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un año después de su victoria.

“En México, siempre me siento muy bienvenido y como si estuviera en casa. Después de España, es donde tengo más fanáticos, así que poder ganar enfrente de ellos el año pasado, lo único que hizo fue crecer esa base de aficionados, y ahora el Gran Premio de México lo siento como si fuera una carrera en casa, considerando lo especial que es”, confesó Sainz Jr.

Este fin de semana, el Williams número 55 tendrá que sobreponerse a la sanción impuesta por la FIA, después del incidente con el Mercedes de Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Pero tiene la mentalidad de salir a escalar posiciones y mostrar su mejor versión.