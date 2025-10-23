Fernando Alonso lanza un duro mensaje a Aston Martin previo al Gran Premio de México

El histórico piloto español Fernando Alonso llega al Gran Premio de México después de firmar un punto en el Circuito de las Américas la semana pasada, pero con una fuerte autocrítica hacia su equipo, que no ha estado a la altura de los objetivos trazados a inicio de temporada.

“Somos muy críticos con nosotros mismos. Por cómo nos hemos estado desempeñando durante todo el 2025, si ponemos un objetivo en febrero o marzo, en la primera carrera del año, de lo que creemos que va a ser... y vemos la temporada que tuvimos y los pocos puntos que tuvimos como equipo, pensamos que fue una mala temporada”, declaró este jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El bicampeón del mundo no está contento con el punto que sumó en Estados Unidos, ya que aseguró que “no creo que haya nada para celebrar, ha sido una temporada difícil y así será”.

Sin mostrar optimismo de cara a nueva edición del Gran Premio de México, declaró que “en términos de la carrera, tenemos algunas preocupaciones. Durante los últimos dos años hemos estado incompetentes en México y en Las Vegas. De las carreras que quedan, estos dos campeonatos son los que tenemos más miedo”.

