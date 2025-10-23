Más Información

¡VERGONZOSO! La derrota de Pumas ante San Luis dejó grandes MEMES

¡VERGONZOSO! La derrota de Pumas ante San Luis dejó grandes MEMES

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Checo Pérez no irá al Gran Premio de México 2025: “Será un año que nos toque verlo en casa”

Checo Pérez no irá al Gran Premio de México 2025: “Será un año que nos toque verlo en casa”

NBA: Gobierno estadounidense detuvo a dos miembros de la liga por realizar apuestas ilegales

NBA: Gobierno estadounidense detuvo a dos miembros de la liga por realizar apuestas ilegales

Liga MX: Así marcha la tabla tras 14 jornadas disputadas en el torneo Apertura 2025

Liga MX: Así marcha la tabla tras 14 jornadas disputadas en el torneo Apertura 2025

En el décimo aniversario del , Sergio ‘Checo’ Pérez brillará por su ausencia, tanto en la pista como en las gradas.

Al final del evento “De la Pista a la Cancha” que se llevó a cabo en Plaza Carso, el piloto tapatío apagó los rumores que lo ponían como invitado especial este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y confirmó que verá la carrera desde la comodidad de su casa.

“Es raro, cuando venía en el avión a México la sensación de venir a carrera era diferente, pero bueno, será un año donde toque verlo desde la casa con nuestras tortas ahogadas y echando porras”, confesó Pérez.

Lee también:

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más va a extrañar de no poder correr este año en el circuito de la Magdalena Mixhuca, Checo no dudó en señalar el cariño del público mexicano.

“Siempre que llego a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial, y lo que más voy a extrañar es a la afición”, agregó el subcampeón del mundo en 2023.

Lee también:

De cara a su debut con Cadillac el año que viene, el “Ministro de Defensa” reveló los siguientes pasos a seguir estos últimos meses para adaptarse al 100 por ciento a su nueva escudería.

“Ya estamos de lleno con el trabajo, con el simulador, la parte física. Voy a tener unas pruebas en noviembre que nos van a servir mucho porque ya vamos a trabajar con los mecánicos y con los ingenieros, como para tener todo el equipo listo para las pruebas de enero”, compartió Checo, que además, reveló que el color de su casco será negro.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS