Checo Pérez no irá al Gran Premio de México 2025: “Será un año que nos toque verlo en casa”

En el décimo aniversario del Gran Premio de México, Sergio ‘Checo’ Pérez brillará por su ausencia, tanto en la pista como en las gradas.

Al final del evento “De la Pista a la Cancha” que se llevó a cabo en Plaza Carso, el piloto tapatío apagó los rumores que lo ponían como invitado especial este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y confirmó que verá la carrera desde la comodidad de su casa.

“Es raro, cuando venía en el avión a México la sensación de venir a carrera era diferente, pero bueno, será un año donde toque verlo desde la casa con nuestras tortas ahogadas y echando porras”, confesó Pérez.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más va a extrañar de no poder correr este año en el circuito de la Magdalena Mixhuca, Checo no dudó en señalar el cariño del público mexicano.

“Siempre que llego a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial, y lo que más voy a extrañar es a la afición”, agregó el subcampeón del mundo en 2023.

De cara a su debut con Cadillac el año que viene, el “Ministro de Defensa” reveló los siguientes pasos a seguir estos últimos meses para adaptarse al 100 por ciento a su nueva escudería.

“Ya estamos de lleno con el trabajo, con el simulador, la parte física. Voy a tener unas pruebas en noviembre que nos van a servir mucho porque ya vamos a trabajar con los mecánicos y con los ingenieros, como para tener todo el equipo listo para las pruebas de enero”, compartió Checo, que además, reveló que el color de su casco será negro.