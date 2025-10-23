Memo Rojas ve a Red Bull ganador del Gran Premio de México 

Una vez más, el Gran Premio de México será clave para la definición del campeonato de pilotos en la Fórmula Uno, con Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen en la lucha por la gloria.

Aunque para muchos, la carrera será de pronóstico reservado, el legendario volante mexicano Guillermo Rojas, quien fue elegido como embajador en el décimo aniversario del retorno del Gran Circo al país, ve a Red Bull con grandes opciones de llevarse la victoria.

“No sé qué suceda en México que Red Bull siempre anda rápido. Ha habido años donde Mercedes anda bien, pero ganan ellos. Max [Verstappen] anda resurgiendo y hay que ver cómo le va acá, nunca hay que descartarlo”, confesó Rojas, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, uno de los máximos exponentes del automovilismo mexicano señaló las dificultades que presenta el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Este Gran Premio es un circuito atípico, por la altitud. La gente se preguntará qué tiene que ver, pero en aspectos deportivos y técnicos, tiene un impacto muy fuerte en la aerodinámica; la ausencia de densidad en el aire hace que la aerodinámica sea menos eficiente y por eso los autos se patinan más en México, tienen menos resistencia al viento en la recta. El DRS es menos efectivo, entonces es más complicado rebasar en este circuito. Hay una serie de cosas técnicas que hacen complejo al Gran Premio de México, pero el común denominador es que Red Bull siempre anda rápido”, agregó.

En medio de una temporada con altos y bajos para el equipo austriaco, el tetracampeón del mundo llega con gran ritmo.