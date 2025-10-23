Memo Rojas ve futuro brillante en el automovilismo mexicano 

Este año, será la primera vez que el Gran Premio de México no cuente con Sergio Pérez como piloto dentro de la parrilla; no obstante, el público no se quedará sin apoyar a un volante tricolor, ya que Patricio O’Ward fue elegido por McLaren para correr la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para Guillermo Rojas, embajador de la carrera, el automovilismo mexicano está en un momento histórico.

“Comparado con cuando yo empezaba, hoy hay bastantes representantes en las categorías junior. Antes, que un piloto se aventurara a correr en Europa... era uno cada cinco años, y casos aislados. Yo fui de los primeros en irse a Europa para buscar un lugar en la Fórmula Uno. La realidad es que hoy tenemos pilotos en las categorías más importantes. Está Checo en F1, Pato O’Ward en IndyCar, Dani Suárez en NASCAR. La verdad, hoy no nos podemos quejar”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Además de la presencia ininterrumpida (salvo en 2020 por la pandemia de coronavirus) de la Fórmula Uno, la capital del país ha recibido a los mejores pilo-tos del mundo, en eventos como la Fórmula E o la NASCAR.Más allá de los nombres, Memo Rojas augura éxito para los nuevos talentos mexicanos que levantan la mano.

“No creo que haya muchos países que tengan a tantos exponentes como nosotros, pero hay que seguir trabajando en las fuerzas básicas. Tenemos a Noel León en Fórmula 3 y otros más”, subrayó.