Memo Rojas celebra que el automovilismo ya no es un deporte de nicho: “Ahora todo el mundo habla de la Fórmula 1”

A lo largo de los 10 años que marcan el regreso de la Fórmula Uno a México, la pasión por el automovilismo se ha contagiado entre el público tricolor, convirtiendo al Gran Premio de la CDMX en el evento deportivo más importante de todo el país y el que deja una mayor derrama económica.

Cada año, se rompen récords de asistencia. En 2023, 400 mil 639 espectadores disfrutaron de la Gran F1esta; en 2024, superaron su propia marca, con 404 mil 958 a lo largo del fin de semana. Guillermo Rojas ve esto como una señal de que el deporte motor ya mueve masas en México.

“Antes, era un deporte de nicho, y ahora todo el mundo habla de Fórmula Uno. Lo noto en círculos de amistades, donde a la gente que ni le importaba la F1... Ahora todos hablan y son expertos. Yo estoy impresionado con la cantidad de mujeres que se han interesado”, declaró a EL UNIVERSAL Deportes.Para explicar por qué el automovilismo captó a tantos fanáticos, Rojas asegura que “ha sido un mix de muchas cosas. De entrada, hace ya como 20 años, México vivió un resurgimiento del automovilismo desde la época de Adrián Fernández y la creación de Escudería Telmex, con la colocación de talento. Yo soy egresado y muchos otros”.