Memo Rojas ve como un reconocimiento a su exitosa carrera ser el embajador del Gran Premio de México 

El piloto tricolor con el mayor número de campeonatos en el automovilismo internacional, Guillermo Rojas, fue nombrado embajador en el décimo aniversario de la nueva era en el Gran Premio de México, logro que etiqueta como un reconocimiento a su exitosa carrera en el deporte motor.

Con más de 30 años de trayectoria en distintos seriales, el volante originario de Ciudad de México forma parte del Olimpo de pilotos tricolores, gracias a sus 34 triunfos en diferentes categorías internacionales, 14 pole positions y nueve participaciones en las 24 Horas de Daytona, la mítica carrera de resistencia en la que se llevó el triunfo en tres ocasiones.

“Me siento muy agradecido con toda la organización del Gran Premio de México. Hay veces que no tienes oportunidad de pausar y darte cuenta del resultado de tantos años de esfuerzo, sacrificio, en una carrera que duró más de 30. Siempre he dicho que, cuando era piloto, a veces no me daba cuenta de pararme y celebrar un podio o victoria, porque automáticamente ya pensaba en la siguiente carrera”, confesó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Memo, otro de los grandes éxitos de la Escudería Telmex, compitió de 2007 a 2014 con el equipo Chip Ganassi Racing de la categoría de resistencia Rolex Sports Car Series y United SportsCar Championship. Firmó 28 victorias y 60 podios. Fue el primer piloto mexicano en ganar las 12 Horas de Sebring, en 2014.

“Ahora que me retiré, la vida es más tranquila y tienes oportunidad de disfrutar todo lo que sembraste y cosechaste en todos estos años... Esta es una de esas cosas”, sentenció.

“Le dediqué toda mi vida al automovilismo y que me hagan este reconocimiento tiene un valor muy importante; primero, por ser uno de los eventos más importantes del país”, expresó Rojas, con gran orgullo.