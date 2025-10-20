GP de México 2025: Objetos prohibidos y permitidos para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Más Información
Desde este viernes 24 de octubre al domingo 26, el Autódromo Hermanos Rodríguez será una auténtica fiesta con el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1.
A diferencia de otros años, este fin de semana de pura velocidad no contará con la presencia sobre la pista de Sergio Pérez, pero seguramente eso no será factor para que la gente se pierda del magno evento de la F1 en nuestra ciudad.
En 2024, el Gran Premio de México informó que se rompió el récord de asistencia durante los tres días de competencia, ya que se registraron un total de 404 mil 958 aficionados en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca.
Para salvaguardar la integridad de cada asistente, la organización prohíbe ciertos objetos para poder ingresar al autódromo, pero también existen algunos con los que se puede pasar sin problemas.
Objetos permitidos para el Gran Premio de México
- Alimentos para bebé
- Banderas o pancartas alusivos al evento máximo de 1 metro de largo (con mástil del PVC únicamente)
- Baterías externas para celular
- Binoculares sin láser (sujeto a revisión)
- Bloqueador solar (en envases de máximo 100 ml)
- Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas)
- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm
- Bolsas/ mochilas que no excedan 10x15x30 cm (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC)
- Botas de lluvia
- Cámaras de video
- Cámaras fotográficas (en caso de una cámara profesional el lente que no debe ser mayor a 300 mm, y puedes ingresar máximo dos lentes)
- Cámaras GoPro
- Cangureras que no excedan 11×16 cm
- Carriolas pequeñas (ejemplo: de bastón)
- Cascos motociclista
- Chamarras
- Gel antibacterial en envases de 100 ml
- Impermeables
- Lentes de sol
- Medicamentos con receta
- Paraguas pequeños sin punta
- Sombreros o gorras
- Tapones para oídos
- Toallas de playa
Objetos prohibidos para el Gran Premio de México
- Aerosoles
- Armas
- Banderas con palos
- Bicicletas, patinetas o longboards
- Bombas o bengalas de humo y/o luz
- Botellas de vidrio o latas
- Cadenas o carteras con cadena
- Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores
- Cinturones con estoperoles y/o hebillas grandes
- Cobijas
- Comida o bebidas ajenas al evento
- Drones
- Encendedores
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Go Pro Poles, selfie sticks (palo para autofoto)
- Hieleras
- Instrumentos musicales
- Mascotas
- Mochilas de acampar
- Mochilas de más de 10x15x30 cm
- Muñecos de peluche
- Objetos punzocortantes
- Paraguas con punta en forma de pico
- Pelotas o frisbees (plato o disco volador)
- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
- Rayos láser y luces químicas
- Respaldos o almohadillas para los asientos
- Sillas
- Sustancias ilegales
- Tiendas de campaña o carritos
- Tripiés, monopods, pantallas reflejantes e iluminación
