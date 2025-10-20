Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2025

A partir de hoy comienza la semana del Gran Premio de México 2025, edición que marca una década del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, por lo que se espera una espectacular fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hace unas horas llegaron todos los contenedores de las 10 escuderías de la F1 al templo de la velocidad, para comenzar con todo el montaje para las actividades de esta semana.

Las primeras pruebas en el Autódromo Hermanos Rodríguez serán las Prácticas Libres del viernes 24, pero normalmente los pilotos y equipos se reúnen desde antes en el lugar para repasar sus estrategias de cara al gran día.

Lee también: F1: Así quedó el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Estados Unidos

Galería de fotos de la llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía