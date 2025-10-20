Más Información

Max Christie confía en los Mavericks de Dallas: "Podemos ganar el campeonato"

Max Christie confía en los Mavericks de Dallas: "Podemos ganar el campeonato"

GP de México 2025: Objetos prohibidos y permitidos para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez

GP de México 2025: Objetos prohibidos y permitidos para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez

La mexicana Carlota Garibay cae en su debut en el torneo WTA 125 en Querétaro

La mexicana Carlota Garibay cae en su debut en el torneo WTA 125 en Querétaro

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2025

Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2025

A partir de hoy comienza la semana del , edición que marca una década del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, por lo que se espera una espectacular fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hace unas horas llegaron todos los contenedores de las 10 escuderías de la F1 al templo de la velocidad, para comenzar con todo el montaje para las actividades de esta semana.

Las primeras pruebas en el Autódromo Hermanos Rodríguez serán las Prácticas Libres del viernes 24, pero normalmente los pilotos y equipos se reúnen desde antes en el lugar para repasar sus estrategias de cara al gran día.

Lee también:

Galería de fotos de la llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez

Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía
Llegada de la F1 al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025 / Foto: Cortesía

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS