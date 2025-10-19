El Circuito de las Américas fue hogar de un estupendo fin de semana para Max Verstappen de Red Bull, quien se encargó de dominar los tres días de competencia en el Gran Premio de Estados Unidos.

Para arrancar con su dominio, el neerlandés conquistó la pole position para la carrera sprint del sábado. En la primera vuelta ocurrió lo peor para McLaren, ya que Oscar Piastri impactó a Lando Norris tras chocar con Nico Hülkenberg, ocasionando que ambos autos quedaran fuera y sin puntos.

Mad Max firmó la victoria para sumar ocho puntos. George Russell (Mercedes) se metió al podio en el segundo lugar y el tercer peldaño fue ocupado por el español Carlos Sainz (Williams).

"Thank you very much everyone!" 🥹



An appreciative Max Verstappen signs off his victory with congratulations for his Red Bull team 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/gAM64GHaEN — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

A la hora de correr la clasificación de la carrera del domingo, Verstappen volvió a imponerse al resto para quedarse con el primer lugar de la parrilla. Lando Norris terminó segundo y Charles Leclerc aseguró el tercer lugar, mientras que Oscar Piastri fue sexto.

En la carrera del domingo, el piloto de Red Bull dominó a lo largo de las 56 vueltas para capitalizar una gran victoria. El inglés de McLaren aseguró el segundo puesto, posición con la que sumó 18 unidades para acercarse a su coequipero.

Por su parte, Oscar Piastri se tuvo que conformar con la quinta plaza para asegurar 10 unidades, por lo que su ventaja ahora se redujo a 14 puntos. La victoria de Verstappen le permitió colocarse a 40 del piloto australiano y seguir soñando con su quinto título de la categoría.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Estados Unidos?

Oscar Piastri - 346 Lando Norris - 332 Max Verstappen - 306 George Russell - 252 Charles Leclerc - 192 Lewis Hamilton - 142 Kimi Antonelli - 89 Alex Albon - 73 Nico Hülkenberg - 41 Isack Hadjar - 39