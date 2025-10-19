Zague explota contra los jugadores del América luego de perder ante Cruz Azul: Están totalmente extraviados

La derrota (2-1) del América frente a Cruz Azul dejó con gran molestia a la afición azulcrema, incluidos leyendas como Luis Roberto Alves 'Zague'.

El máximo anotador de las Águilas lanzó una dura crítica a los jugadores del cuadro de Coapa luego de la paupérrima exhibición que dieron ante La Máquina en el Clásico Joven.

"Se festejó, se reconoció el tricampeonato y eso también te da un crédito muy importante; no se discute. Pero ya es pasado y en el Club América los Clásicos se viven y se juegan en tiempo real, presente", escribió Zague en su cuenta de X.

La leyenda americanista cuestionó el momento y actitud de algunos jugadores en este Apertura 2025 y aseguró que eso no se acepta en el equipo capitalino.

"Si, gran partido de Cruz Azul, se reconoce, pero también se tiene que decir: hoy en día hay jugadores del América que están totalmente extraviados y sobrepasados. Eso no se acepta. Así no", concluyó contundente.

Además de caer ante Cruz Azul, las Águilas del América perdieron (2-1) el Clásico de México ante las Chivas del Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sólo pudieron vencer a los Pumas (4-1).