Cruz Azul se lleva el Clásico Joven y los mejores MEMES; así "castigaron" al América

Bajo la noche del Estadio Olímpico Universitario, la “Máquina” de Cruz Azul dio un golpe de autoridad ante las “Águilas” del América: pintaron de celeste el Clásico Joven, provocando que el estratega André Jardine reconociera la superioridad del plantel rival.

Después de que los cementeros le propinaron dos goles (2-1) a los azulcremas, la afición de la “Máquina” celebró en redes sociales. Mientras que, en contraste, los seguidores del América mostraron su descontento por el resultado.

Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Cruz Azul en el Clásico Joven

Jorge Sánchez y Kevin Álvarez defendiendo en sus equipos: pic.twitter.com/P7FsUC3rNr — El Córner México (@mexico_corner) October 19, 2025

El América estará en Liguilla y va a pelear con el escudo porque así lo marca la historia, pero la 5ta final al hilo cada vez se ve más lejos pic.twitter.com/pepM2n6S2g — Roberto Haz (@tudimebeto) October 19, 2025

Kevin Álvarez y Jorge Sánchez viendo el partido inaugural del mundial en el Wing Stop pic.twitter.com/SkigxjOrFM — Viktor Bensimön👂 (@Bensiman) October 19, 2025

Jorge Sánchez queriendo festejar el gol de Brian Rodríguez después de esa asistencia



pic.twitter.com/E3WsHMBK8X — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) October 19, 2025

Kevin Alvarez y Jorge Sánchez serán nuestros laterales en el mundial, Que dios bendiga a todos los que le hicieron daño a esta selección pic.twitter.com/6RdzDtBMpe — ℙ 𝕀 𝕍 𝕆 𝕋 𝔼 🦅🇲🇽🇺🇦 (@YgriegaHache) October 19, 2025

La línea de 5 de Jardine en pleno 2025pic.twitter.com/hwcsaepAM3 — Johnny K. 🦅 (@LostAndDamned28) October 19, 2025