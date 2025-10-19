Más Información

FMF expresa preocupación por la Selección Mexicana; teme por la actuación del Tricolor en el Mundial de 2026

Cruz Azul se lleva el Clásico Joven y los mejores MEMES; así "castigaron" al América

Diana Flores es invitada de lujo en el Chiefs vs Raiders de la semana 7

Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays: Horario y transmisión del Juego 6 de la Serie de Campeonato?

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

Bajo la noche del Estadio Olímpico Universitario, la “Máquina” de Cruz Azul dio un golpe de autoridad ante las “Águilas” del América: pintaron de celeste el Clásico Joven, provocando que el estratega reconociera la superioridad del plantel rival.

Después de que los cementeros le propinaron dos goles (2-1) a los azulcremas, la afición de la “Máquina” celebró en redes sociales. Mientras que, en contraste, los seguidores del América mostraron su descontento por el resultado.

Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025.

