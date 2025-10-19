Cruz Azul se lleva el Clásico Joven y los mejores MEMES; así "castigaron" al América

Más Información
FMF expresa preocupación por la Selección Mexicana; teme por la actuación del Tricolor en el Mundial de 2026
Bajo la noche del Estadio Olímpico Universitario, la “Máquina” de Cruz Azul dio un golpe de autoridad ante las “Águilas” del América: pintaron de celeste el Clásico Joven, provocando que el estratega André Jardine reconociera la superioridad del plantel rival.
Después de que los cementeros le propinaron dos goles (2-1) a los azulcremas, la afición de la “Máquina” celebró en redes sociales. Mientras que, en contraste, los seguidores del América mostraron su descontento por el resultado.
Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025.
Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Cruz Azul en el Clásico Joven
