Larcamón aclara las suplencias de Mier y Ditta; “no fue una medida disciplinaria”

Nicolás Larcamón despejó cualquier tipo de duda tras el triunfo en el Clásico Joven. El técnico de Cruz Azul explicó que las suplencias de Kevin Mier y Willer Ditta no fueron por razones disciplinarias, sino consecuencia de un contratiempo logístico, tras la Fecha FIFA que les impidió llegar a tiempo a los entrenamientos previos al duelo ante América.

“Primero que quede claro, no es una medida disciplinaria, sino simplemente que dos jugadores que no están en dos de los tres entrenamientos que tenemos de cara a la preparación, es inconsistente de mi parte, si un jugador que no presencia ni siquiera los entrenamientos, yo lo tomo en consideración”, señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa.

El técnico argentino explicó que tanto Kevin Mier como Willer Ditta perdieron un vuelo tras sus compromisos con la Selección de Colombia, lo que ocasionó que se perdieran dos de las tres prácticas antes del Clásico. Ante ello, Andrés Gudiño y Jorge Rodarte tomaron sus lugares en el once inicial celeste.

El técnico reconoció que la situación se dio en una semana mediáticamente complicada. “Hubo situaciones que justo sucedieron en una semana muy mediática, con mucha resonancia… Quizás incumplieron con la fecha de regreso que teníamos estipulada y a partir de ahí se perdieron dos de los tres entrenamientos”.

Larcamón insistió en que su decisión estuvo basada en la coherencia interna del grupo y en los valores que busca mantener dentro del vestuario. Consideró que tomar decisiones por impulso podría afectar la salud colectiva del plantel.

Más allá del tema, el estratega destacó la importancia de haber vencido al América, un triunfo que, dijo, debe servir como impulso y aprendizaje para lo que resta del torneo. “Claramente, es el partido más importante en estas diecisiete fechas, desde lo que genera, desde lo que se expone en juego… Ser inteligente en la gestión de todo lo positivo que nos puede representar”, señaló.

Larcamón subrayó que el equipo debe mantener la mesura y la concentración, ya que en pocos días volverán a tener actividad. Para el técnico, la regularidad será clave si Cruz Azul quiere consolidarse entre los mejores.

Finalmente, el argentino cerró con un mensaje de unidad y respaldo total al grupo. “El grupo está bárbaro… Tanto Kevin como Willer, para mí, son dos tipos que, hasta incluso por algo, también integraron el banco… no hay que buscarle más vueltas”, expresó. Destacó que ambos jugadores siguen siendo piezas importantes y que el vestuario cementero vive un gran momento anímico.

