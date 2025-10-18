Chivas llega a cuatro victorias en fila al derrotar a Mazatlán FC y sueña con la Liguilla directa

El estadio Akron vibró con el alarido de la afición rojiblanca que celebró una victoria más del Rebaño que venció 2-0 a un Mazatlán que se quedó corto ante el ímpetu tapatío, en un duelo que tuvo de todo: penalti, goles, tanto anulado y el hasta el grito prohibido desde la tribuna.

El cuadro rojiblanco salió decidido a mantener su racha de victorias al hilo. Desde el inicio presionó a los Cañoneros. A los 9 minutos, Armando González, con un vendolete en la ceja izquierda tras un golpe recibido hace unos días, estuvo a punto de abrir el marcador.

Un centro al área lo bajó con el pecho –o eso quiso– pero el VAR dijo “no, eso fue manita” y anuló el gol. La afición gruñó, pero el Rebaño no se desanimó.

La recompensa llegó al minuto 29, cuando la “Hormiga” se coló al área y recibió una patada que propició un penalti para Chivas. González tomó el balón y mandó un misil a la escuadra derecha para llegar a siete goles en el torneo. El delantero parece ser la solución que el chiverío necesitaba en el ataque.

Mazatlán, con más voluntad que precisión, intentó responder. Teodora, el más inquieto de los Cañoneros, estrelló un balón en el larguero al 61’ y casi hace temblar a Raúl Rangel, pero la suerte no estaba del lado mazatleco.

Chivas, en cambio, olió sangre y se lanzó a la cacería: Al 40’, Bryan González conectó un cabezazo picado tras un centro de Richard Ledezma y cayó el 2-0.

La afición cantó le gol; sin embargo, el buen primer tiempo rojiblanco fue empañado por el grito prohibido, que volvió a sonar de la misma forma que se escuchó a media semana en ese mismo escenario durante el duelo de la Selección Mexicana ante Ecuador. ¡Lamentable!

En el segundo tiempo, Chivas manejó el partido, con el mismo guion de la primera parte. Refrescó el campo con Érick Gutiérrez, Daniel Aguirre y Chicharito Hernández, quien entró al 72’ entre aplausos ensordecedores dirigidos a la “Hormiga”, el nuevo consentido de la afición rojiblanca.

Al final, tres puntos más para el Rebaño, que hilvanó su cuarta victoria al hilo, y trepa escalones con el sueño de la Liguilla.