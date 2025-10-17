Cruz Azul, el equipo más "beneficiado" con penaltis en la Liga MX

Hablar de arbitraje y de decisiones polémicas siempre será un tema relacionado al América; sin embargo, hay estadísticas que podrían cambiar la perspectiva.

La siguiente muestra apunta que Cruz Azul es el equipo que más penaltis ha recibido a favor en los últimos cuatro torneos, entre la Jornada 1 y la 12. Mañana, en actividad de la fecha 13 recibirá a las Águilas del América.

Son 14 las penas máximas que han "beneficiado" a los Cementeros: Clausura 2024 (3), Apertura 2024 (4), Clausura 2025 (3), Apertura 2025 (4).

Los otros equipos que lo siguen son el León y los Xolos de Tijuana, ambos con 13; Monterrey y Tigres continúan con 11; Chivas suma 10, mientras que los Pumas muestran uno menos.

América viene más atrás con ocho unidades; sin embargo, es el actual Apertura 2025 el torneo en el que más han recibido cobros a su favor (5), en las primeras 12 jornadas.

Foto: Edgar Enríquez - El Universal

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs América?

Las Águilas del América visitan este sábado a La Máquina de la Cruz Azul, en el estadio Olímpico Universitario, en actividad de la Jornada 13 del torneo Apertura 2025.

Fecha: Sábado 18 de octubre

Horario: 21:05

Transmisión: Canal 5 y TUDN

América llega a este compromiso en la segunda posición con 27 puntos , mientras que los de La Noria son cuartos con 25 unidades.

