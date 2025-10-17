André Jardine alza la voz y pide a los directivos “tener sensibilidad”; el DT del América se siente perjudicado

América no contó con siete de sus jugadores en esta Fecha FIFA, por estar con su respectiva selección nacional. Además, de las ausencias ya sabidas por lesión.

En torno a esa situación, André Jardine, técnico de las Águilas, alzó la voz, previo al encuentro ante Cruz Azul. Para el estratega brasileño es injusto calendarizar un duelo importante de esa envergadura, después de una Fecha FIFA.

“Intentaría evitar que los Clásicos se jueguen después de Fechas FIFA, no entiendo por qué en México pasa esto, por qué con equipos que tienen mucha gente en Selección y se enfrentan en partidos con más importancia de la normal”, lanzó Jardine.

El timonel azulcrema no escondió nada y aseguró sentirse perjudicado al no contar con siete jugadores para planear el choque de mañana ante La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón.

“Me siento perjudicado cuando se juegan Clásicos después de Fechas FIFA, pero no nos toca decidir estas cosas. Pido a los dirigentes que tengan sensibilidad en este

tema. América llega a tener hasta 10 jugadores de Selección y es desventaja preparar un partido como este sin tantos jugadores como ahora”, concluyó.

América envió a seis jugadores con la Selección Mexicana y uno más con el combinado de los Estados Unidos: Luis Ángel Malagón, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez y Alejandro Zendejas (EU).