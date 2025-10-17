Para Víctor Dávila, el Clásico ante Cruz Azul es el que más vale en la temporada

El estadio Olímpico Universitario será testigo de una nueva página en la historia de los enfrentamientos entre Cruz Azul y América, un duelo que trasciende los puntos y revive en cada edición décadas de rivalidad, gloria y heridas abiertas.

Víctor Dávila, delantero de las Águilas, habló de lo especial del compromiso contra La Máquina, asegurando que por la actualidad de ambas instituciones, el juego toma un sabor especial, siendo para el plantel de Coapa el de mayor importancia, dejando de lado a Guadalajara y Pumas.

“Es cierto [es el Clásico más importante], no es por desmerecer a Chivas o Pumas, pero el respeto que se han ganado estos dos clubes, sobre todo América al lograr cosas históricas y Cruz Azul por su trabajo en los últimos torneos lo pone ahí. Siempre es un punto a favor estar arriba, esperamos conseguir los puntos, sabemos que se juega prestigio, nivel y racha”, comentó.

El chileno aseguró que la rivalidad ha crecido, llevando al equipo a mostrar su mejor versión y dejar todo en cancha por los tres puntos. “La rivalidad que se ha hecho con Cruz Azul es intensa por la forma en la que han terminado los últimos partidos. Son de mucha tensión, de mucha guerra y esperamos salir favorecidos con la victoria. Tenemos una expectativa muy alta, es uno de los partidos clave sobre todo porque peleamos los primeros lugares”.

De la posibilidad de volverse a encontrar en la fase final, Dávila aceptó que enfrentar a los cementeros será un parámetro para sacar buenas conclusiones a futuro. “Sobre todo por lo que vienen haciendo, vamos a poder analizar lo que ofrezca. Será un lindo partido, es un rival directo y es probable que nos los encontremos en la fase final”, finalizó.