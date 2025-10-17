El récord de Pumas que Cruz Azul podría superar este fin de semana en el partido contra América

Una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. Duelo que corresponde a la Jornada 13 del Apertura 2025.

El partido en sí ya genera muchas expectativas gracias a la rivalidad de ambos conjuntos. Sin embargo, el duelo de este fin de semana tendrá un condimento especial gracias a un récord que Cruz Azul puede romper.

Cruz Azul y América chocarán esta noche en Ciudad Universitaria. FOTO: ESPECIAL

¿Cuál es el récord que Cruz Azul puede romper en Ciudad Universitaria?

Si la Máquina logra evitar la derrota ante el América, alcanzará una marca de 23 partidos invicto en el Olímpico Universitario, lo que superaría al récord que estableció Pumas, de 22 juegos, en las temporadas 1978-79 y 1979-80.

Por lo tanto, este enfrentamiento tiene un toque especial para los dirigidos de Nicolás Larcamón, que buscarán hacer historia en una cancha en la que se han hecho sumamente fuertes.

El argentino debe ir por el título. Foto: Cruz Azul

Esta marca que aún poseen los felinos universitarios, representa uno de los logros más notables en su historia. Ahora, el equipo cementero está a sólo 90 minutos de arrebatarles una marca que ha perdurado por más de 40 años.

