André Jardine pone punto final sobre cuál es el Clásico más importante para el América

André Jardine intentó ser políticamente correcto, pero dejó entrever en sus declaraciones que, para él, América vs Chivas juegan el Clásico más importante de México.

El director técnico del América fue cuestionado respecto a la relevancia de los tres acérrimos rivales que tienen los azulcrema, pero aseguro que no “es la persona indicada” para hablar de algo que implica años de historia.

“La importancia de un Clásico tiene que ver con la historia, el número de veces que decidieron campeonatos, su número de títulos, la rivalidad que no se explica, por las aficiones que tienen. Eso marca la importancia de un Clásico”, declaró el timonel brasileño.

Creer que el América contra Chivas ha perdido interés o impacto por las crisis que viven los rojiblancos no es motivo suficiente para sustituirlo por uno que ha ganado relevancia en los últimos años.

“La grandeza de los Clásicos raramente cambia, Real Madrid vs Barcelona va a ser siempre el Clásico de España, Boca y River será siempre un Clásico memorable por tradición y la fuerza de los equipos, de las aficiones. Así es”, agregó Jardine.

América vs Cruz Azul, el choque más atractivo

Sin embargo, André Jardine sí reconoce que el choque contra Cruz Azul ha sido de lo más relevante y atractivo en los últimos torneos.

“Es el rival que más nos cruzamos en instancias decisivas, es un rival por el que tenemos mucho respeto, sabemos el grupo que tiene y un gran entrenador. Otra vez más por el desarrollo del torneo todo indica que estaremos en instancias finales. Tengo un respeto por Cruz Azul como lo tengo por Chivas o por Pumas”, concluyó.