Cruz Azul vivió un momento histórico en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, cuando lograron coronarse campeones del futbol mexicano tras 23 años sin conseguirlo. En aquel equipo se encontraba el ecuatoriano Bryan Angulo, quien hoy es noticia tras ser atacado por un arma de fuego.

Después de haber sido parte de este histórico momento, el atacante de Ecuador quedó enlazado con La Máquina, por lo que este lamentable suceso tuvo eco en el país pese a suceder a kilómetros de aquí.

De acuerdo con los medios de Ecuador, Angulo se encontraba junto a otros compañeros del club Liga Deportiva Portoviejo, cuando un sicario buscó atentar contra la vida del exjugador celeste, pero el disparo impactó en su pierna.

Este suceso tuvo lugar en la provincia costera de Manabí, donde las autoridades reportaron la detención de dos jóvenes que viajaban a bordo de una moto.

Los medios locales también informaron desde hace un par de semanas que los jugadores del equipo antes mencionado ya habían recibido amenazas, esto debido al partido que están próximos a disputar frente al club Búhos ULVR.

El propio equipo Liga Deportivo Portoviejo, informó que el futbolista se encuentra "estable" y también mandó un mensaje en el que rechazan todo acto de intimidación.

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestro jugadores, cuerpo técnico, dirigente y afición. Condenamos energéticamente cualquier forma de violencia, porque el futbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión".

Asimismo le pidieron a la Federación Ecuatoriana de Futbol tomar cartas en el asunto, en el que exigen poder tener un espacio controlado y seguro para enfrentar el partido de este viernes 17 de octubre.