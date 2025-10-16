Durante esta Fecha FIFA la Selección Mexicana tuvo dos juegos de preparación de cara al Mundial de 2026, del cual serán anfitriones. En estos duelos enfrentaron a Colombia y a Ecuador, donde las actuaciones en el arco tricolor de Raúl 'Tala' Rangel y Luis Ángel Malagón dejaron dudas.

En las últimas convocatorias de Javier Aguirre, la gran ausencia ha sido Guillermo Ochoa, quien ya no ha vuelto al arco tricolor porque el Vasco ha apostado por rotar la titularidad entre el arquero del América y el de las Chivas.

Sin embargo, las últimas presentaciones de ambos arqueros no convencen a la afición mexicana ni a la prensa, quienes comienzan a ver cerca el regreso de Memo Ochoa.

Malagón ha sido muy criticado por la goleada que permitió en el México vs Colombia. Foto: Imago7

Ricardo Ferretti, extécnico de Tigres y otros equipos de la Liga MX, expresó su disconformidad con el accionar de Malagón y Rangel durante los partidos amistosos de México. El portero americanista recibió cuatro anotaciones frente Colombia; mientras que el rojiblanco uno contra Ecuador.

Durante su intervención en el programa de ESPN, el ahora analista aseguró que Ochoa podría colarse al Mundial por el mal momento de la portería mexicana.

"Ni Malagón ni Tala han demostrado que valen...están dejando la puerta abierta al muerto", señaló el brasileño refiriéndose al histórico arquero mexicano.

De momento, en la carrera por la titularidad de la meta tricolor están los dos arqueros antes mencionado, quienes lucen como favoritos a estar en la Copa del Mundo; sin embargo, todavía hay un lugar disponible que podría ser para el canterano del América.