Alberto de la Torre explota contra el número de extranjeros en la Liga MX

El número de extranjeros que tienen en la actualidad los equipos de la Liga MX, no se asemejan en nada con los que podían estar entre 2000 y 2006, cuando Alberto de la Torre era presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Antes era un máximo de cinco extranjeros; ahora la cifra se ha elevado a nueve registrados, con lugar para siete que pueden estar al mismo tiempo en un partido. Esta situación, se ha visto reflejada en la baja calidad de la Selección Mexicana.

“Me da confianza que esté Rafa Márquez a lado de él (de Javier Aguirre). Lo que no me da confianza es que todavía nos falta calidad en el futbol mexicano por tantos extranjeros que hay en la Liga MX; cuatro o cinco extranjeros es un número bueno”, declaró el expresidente de la Femexfut.

De la Torre no tiene problema alguno de que Germán Berterame y Julián Quiñones estén en la Selección Mexicana, sabe que el futbol mexicano carece de atacantes, pero sí pide mayor confianza.

“Siempre se ha adolecido por el centro delantero, pero yo creo que se debería de dar la confianza al futbolista nacional”, agregó sobre el tema de los naturalizados.

Falta de amor por el Tricolor

Alberto de la Torre asegura que el amor por las playeras y hasta por la Selección Mexicana, se ha perdido por la comercialización del futbol nacional.

“Creo que se ha perdido el amor a las camisetas, a la misma Selección Nacional porque se ha comercializado demasiado la profesión. Yo creo que hay que regresar a las bases y que salgan muchachos enamorados de su profesión y de su país”, declaró de la Torre.

Sobre la Selección Mexicana y el trabajo de Javier Aguirre, el exdirectivo considera que el Vasco tendrá a su equipo definido en dos o tres meses.

“La afición debe apoyar sin importar el resultado. Ayer (ante Ecuador) se me hizo un partido típico de preparación; está probando jugadores, viendo el alcance que tiene cada jugador y yo creo que ya tendrá definido su 11 inicial en dos o tres meses”, concluyó.