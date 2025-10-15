André-Pierre Gignac estalla contra las críticas: "Me vale 15 hectáreas de ca..."

El Apertura 2025 de la Liga MX no ha sido el mejor para André-Pierre Gignac, estrella de Tigres, quien por diferentes circunstancias no ha podido brillar en la cancha.

Con esa presión latente en cada oportunidad de salir al terreno de juego, cada vez son más las opiniones negativas a las que se enfrenta el exjugador de la Selección de Francia, quien, con 39 años de edad, ha colocado su nombre con letras doradas en la institución regiomontana.

En la presente campaña, el galo registra 283 minutos jugados, repartidos en seis partidos, y solo un gol anotado. Sobre esta cifra habló y recalcó que no le pesan las críticas por su rendimiento, ya que tiene una larga trayectoria en el futbol.

“Tengo 21 años de carrera, no es ahorita que me voy a agüitar o voy a hacer caso a comentarios. Siempre fue parte de mi carrera, de mi vida. Yo no tengo ningún problema, a la única persona a la que le tengo que probar algo es a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, para que estén orgullosos”, mencionó.

Gignac continuó con su respuesta hacia quienes lo señalan, asegurando que las críticas son parte del espectáculo mediático y que pronto estará listo para competir al cien por ciento.

“El resto, la verdad, ¿cómo puedo decirlo sin ser muy grosero? Me vale 15 hectáreas de cacahuates, si quieres. Es parte del show, yo me la sé, yo lo sé, pero yo me siento bien, estoy casi listo y veremos con el tiempo a ver qué pasa”, finalizó.