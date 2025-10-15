Luis Fernando Tena recibe el voto de confianza de la afición y la prensa en Guatemala para llegar a la Copa del Mundo de 2026

Uno de los entrenadores mexicanos que sueñan con llegar a la Copa del Mundo de 2026 es Luis Fernando Tena, experimentado estratega, quien en su carrera puede presumir haber ganado la medalla de oro con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Con ese objetivo en mente, Tena tomó sus maletas y, sin pensarlo, aceptó hace unos años el reto de dirigir a la Selección de Guatemala, logrando resultados importantes que le han permitido ganarse el respeto.

El estratega, quien ha luchado contra la crítica en los momentos difíciles, dio hace unas horas un paso más hacia el torneo de FIFA, al derrotar (1-0) en condición de visitante a El Salvador.

Con los tres puntos obtenidos en la eliminatoria de Concacaf, el equipo del mexicano mantuvo vivas sus ilusiones, un hecho que le hizo merecedor de un gran reconocimiento por parte de los aficionados y medios del país centroamericano.

Mediante redes sociales, los fanáticos aplaudieron el planteamiento de Guatemala para sumar unidades, así como la forma en que Tena supo manejar los momentos clave del duelo.

Los elogios continuaron en medios de comunicación, plataformas en las que se destacó su inteligencia y el estar cerca del gran objetivo, con encabezados como: "Guatemala derrota a El Salvador y sigue en ruta mundialista. Hecho para responder en los momentos más necesarios y acostumbrado a silenciar estadios imponentes" y "La Selección Nacional de Guatemala mantiene vivas sus aspiraciones de llegar al Mundial de 2026."

Guatemala está en el Grupo A de la última fase de las eliminatorias de Concacaf. Solo el primer lugar de cada grupo clasifica directamente al Mundial. Los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental.

El equipo de Tena jugará sus próximos partidos eliminatorios en el mes de noviembre: primero ante Panamá y, posteriormente, recibirá a Surinam. De ganar ambos encuentros, aseguraría su lugar en la Copa del Mundo.