Más Información

Javier Aguirre y el picante encuentro con Enner Valencia: Nos mentamos la madre a gusto, de cuates

Javier Aguirre y el picante encuentro con Enner Valencia: Nos mentamos la madre a gusto, de cuates

Recuerdan a protagonistas de Olímpicos de México '68

Recuerdan a protagonistas de Olímpicos de México '68

Afición en Guadalajara estalla contra Javier Aguirre; exigen su salida tras empatar contra Ecuador

Afición en Guadalajara estalla contra Javier Aguirre; exigen su salida tras empatar contra Ecuador

México recibe el castigo de la afición con LOS MEJORES MEMES tras empate con Ecuador

México recibe el castigo de la afición con LOS MEJORES MEMES tras empate con Ecuador

Resultado: México cierra la fecha FIFA con empate ante Ecuador en el estadio Akron

Resultado: México cierra la fecha FIFA con empate ante Ecuador en el estadio Akron

Javier Aguirre y tuvieron un tenso episodio durante el encuentro entre México y Ecuador en el estadio Akron, pero todo quedó en “cosas de futbol”.

En el primer tiempo, el "Vasco" le reclamó al delantero ecuatoriano que se había tirado “un clavado” en una acción por la banda derecha y la respuesta del futbolista de los Tuzos de Pachuca fue un gesto para mandar a callar al timonel Tricolor; la respuesta fue un "chinga tu madre".

“Mentadas de ida y vuelta, pero de cuates porque luego nos abrazamos en el túnel. Lo conozco de hace tiempo, es muy buen muchacho”, explicó Aguirre en conferencia de prensa sobre lo sucedido.

Lee también

Pero todo quedó en una divertida anécdota. Javier reveló que le dijo que se había dejado caer en la jugada que marcaron penalti en favor de los sudamericanos y que significó el gol del empate.

“Le dije que había fingido el penalti, se reía, pero nos disculpamos, nos abrazamos, pero sí nos mentamos la madre, pero a gusto, sin ofensas, fue de cuates. Te digo, luego lo arreglamos aquí abajo… A todo dar”, relató Aguirre.

Enner vive su segunda etapa con el cuadro de Pachuca y también estuvo con los Tigres, entre 2017 y 2020, antes de regresar a Europa. Un jugador de calidad que ha sabido responder en la Liga MX.

“Es un gran elemento, un gran jugador y juega en casa, en México. De esos queremos, gente buena, profesional, goleador. Le dije todo eso en el vestidor”, concluyó el "Vasco" .

Lee también

Enner Valencia y Raúl Rangel durante el partido amistoso entre México y Ecuador - Foto: Imago7
Enner Valencia y Raúl Rangel durante el partido amistoso entre México y Ecuador - Foto: Imago7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS