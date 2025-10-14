México recibe el castigo de la afición con LOS MEJORES MEMES tras empate con Ecuador

La Selección Mexicana no pudo limpiar su imagen después de la goleada sufrida ante Colombia en Estados Unidos. En su regreso al país, en el estadio Akron, el Tri empató (1-1) con Ecuador para estirar su racha de partidos sin conocer la victoria a cuatro.

El gol tempranero de Germán Berterame ilusionó a los más de 40 mil aficionados que se dieron cita en la casa de las Chivas, pero un error en la salida mexicana derivó en un penalti cometido por Raúl Rangel que Jordy Alcívar intercambió por gol.

En el segundo tiempo, México buscó la victoria ante un Ecuador que parecía cómodo con el empate; sin embargo, más allá de una gran atajada de Galíndez sobre el final del partido, los aztecas no pusieron en peligro a los sudamericanos.

Como suele pasar en partidos donde los dirigidos por Javier Aguirre no muestran su mejor versión, la afición se expresó con el grito homofóbico en contra del portero ecuatoriano. Y por si fuera poco, pidieron la salida del Vasco del banquillo tricolor.

Sin embargo, el malestar de los aficionados mexicanos no se expresó solamente en las gradas del futuro estadio mundialista, sino también en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron LOS MEJORES MEMES del empate entre México y Ecuador.

