Cruz Azul: Nicolás Larcamón ve el Clásico Joven contra América como “el más importante de la Liga”

El torneo Apertura 2025 reanuda su actividad después de la Fecha FIFA con una de las rivalidades más atractivas del futbol mexicano. Cruz Azul recibirá al América en el estadio Olímpico Universitario en un nuevo capitulo del Clásico Joven, que para muchos ya se convirtió en el “nuevo Clásico Nacional”.

Nicolás Larcamón, director técnico de la Máquina, respalda esa opinión, tomando en cuenta los antecedentes de eliminatorias recientes entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF.

“En estos últimos años, no hay dudas que Cruz Azul, América, los equipos regios y ahora Toluca han marcado la tendencia, son equipos que pretenden una hegemonía en la Liga e indudablemente por historia puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, logrando más movimiento a nivel mediático y popular entonces puede que de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la Liga”, declaró Larcamón en conferencia de prensa previo a su primer Clásico Joven como estratega cementero.

Tan solo en los últimos 10 años, Águilas y celestes se han visto las caras en más de 10 ocasiones incluyendo Liguilla, finales y eliminaciones en el plano internacional, incluyendo la pasada victoria del Cruz Azul en Cuartos de Final de la Concachampions.

En su declaración, Larcamón excluyó a las Chivas del Guadalajara y a los Pumas, ambos alejados del protagonismo que comparten Cruz Azul y América en la lucha por ser campeón.

Martín Anselmi y Vicente Sánchez fueron las últimas víctimas de André Jardine en Liga MX, y Larcamón es consciente que ante el acérrimo rival “hay mucho más en juego que tres puntos”.

Por el torneo local, la última vez que el cuadro de La Noria se impuso a los de Coapa fue en el Apertura 2024. Esta vez, una victoria puede colocar a uno por encima del otro en la lucha por los primeros puestos en la tabla de posiciones rumbo a la definición del campeonato.

Lee también Leyenda de Cruz Azul felicita al América por su aniversario y es tundida en redes sociales: "americanista de clóset"