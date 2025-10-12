Leyenda de Cruz Azul felicita al América por su aniversario y es tundida en redes sociales: "americanista de clóset"

Más Información

Este domingo, el Club América se encuentra de manteles largos al celebrar 109 años de existencia, una historia llena de grandes momentos, triunfos y rivalidades.

Una de las más destacadas es la que tiene con Cruz Azul, equipo con el que disputa cada semestre el Clásico Joven, un partido que genera en ambas aficiones un gran sentimiento y el deseo de salir con el triunfo.

Con ese dato presente, una de las grandes leyendas cementeras dejó de lado la histórica rivalidad entre ambas instituciones y, mediante sus redes sociales, no dudó en publicar un mensaje de felicitación para el equipo azulcrema.

Se trata de Carlos Hermosillo, exjugador celeste que, recordando su pasado con las Águilas, dedicó unas palabras al equipo que le abrió las puertas hace unos años.

"Felicidades al Club América por sus 109 años, el club donde inicié mi carrera. Un lugar en donde aprendí mucho, estuve con grandes líderes y me enseñaron que siempre lo más importante era ganar. ¡No competir, salir a ganar!", escribió.

El mensaje de Hermosillo, quien actualmente es analista de televisión, de inmediato generó polémica entre ambas aficiones, recibiendo comentarios como: "Americanista de clóset" y "Ahí te hiciste campeón y hombrecito", mientras los usuarios reaccionaban.

En su paso por América, Hermosillo logró levantar siete títulos, número que también lo colocó como una de las figuras más destacadas en la historia del equipo, una parte que no agrada nada a los seguidores celestes.

