David Faitelson felicita al América por su 109 aniversario: "Es un club al que amas u odias"

Este domingo el América festeja su 109 aniversario y entre los millones de mensajes de felicitación que recibió el club, uno de los más destacados es el David Faitelson, conductor de Televisa y uno de los críticos del americanismo.

A través de un mensaje en redes sociales, Faitelson señaló la grandeza de las Águilas, que este sábado empataron (1-1) en un clásico nacional amistoso contra el Guadalajara llevado a cabo en Estados Unidos.

"El Club América festeja sus 109 años de existencia. Nos guste o no, un club que ha unido y marcado a generaciones de aficionados. Un club poderoso y ganador. Un club polémico, que sabe vivir bajo la presión y el hostigamiento de sus detractores. Un club al que amas u odias, pero que nunca pasa desapercibido… Un club que forma parte de los cimientos de nuestro futbol… Felicidades a los millones de americanistas en México y en el mundo…", escribió Faitelson en X.

El @ClubAmerica festeja sus 109 años de existencia.

Cabe recordar, que, a pesar de sus históricas críticas hacia el equipo, Faitelson reconoció en repetidas ocasiones que de niño era aficionado al América.

Sin embargo, en la sección de comentarios hubo quienes le recordaron al conductor algunos de sus comentarios en contra de las Águilas en el pasado.

En octubre del 2022, Faitelson publicó: "¿Cuándo entenderán los comentaristas y periodistas de Televisa que ellos no tienen credibilidad cuando se trata del América? Su sueldo sale del mismo bolsillo que el que le paga a los futbolistas y entrenador del América. Hay un claro conflicto de intereses...".

