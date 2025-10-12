Prensa de Argentina se burla de la eliminación de México en el Mundial Sub-20: "Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos"

Hace unas horas, la Selección Mexicana Sub-20 fue eliminada de la Copa del Mundo de Chile, un golpe fuerte para la escuadra de Eduardo Arce, que, luego de derrotar al anfitrión, poco pudo hacer ante Argentina.

Con una presentación que generó dudas desde el comienzo del enfrentamiento, el Tricolor, encabezado por Gilberto Mora, no pudo responder, quedando en la lona al terminar con un contundente 2-0.

El resultado, que de inmediato generó miles de burlas en redes sociales por parte de los aficionados de la Albiceleste, debido a la gran racha del país sudamericano ante México, llegó a los medios de Argentina, que no dejaron pasar la oportunidad de presumir lo ocurrido en la cancha.

Con varios titulares, la prensa especializada demeritó el trabajo de los jugadores mexicanos, quienes habían pasado como uno de los mejores a la ronda de eliminación.

“El Sub-20 le mostró a México que es el mejor equipo del Mundial con un sólido 2-0...”, “Fue un claro 2-0 gracias a los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti”, “México, rival con el que Argentina sostiene una paternidad histórica que trasciende a las categorías y las competencias...”, fueron algunos de los encabezados más llamativos.

En esa lista, el que más llamó la atención de los mexicanos fue el compartido por Olé, que recalcó la paternidad de Argentina sobre México en el futbol.

“Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos...”, escribieron. Luego del triunfo, Argentina seguirá su camino en el torneo enfrentando a Colombia, juego que se realizará este miércoles 15 de octubre.