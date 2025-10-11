Chicharito Hernández le anota al América en el Clásico de México; nunca le había metido a las Águilas

Fue en un partido amistoso, pero Javier Hernández al fin pudo anotarle a las Águilas del América. El Chicharito hizo el primer tanto de las Chivas en el Clásico ante las Águilas.

El delantero mexicano aprovechó un recentro de Teun Wilke para solamente empujar el esférico y abrir el marcador en el State Farm Stadium, casa de los Cardinals de la NFL.

Chicharito Hernández nunca había podido anotarle al América y esta noche en Phoenix, Arizona, le bastaron tres minutos para hacerlo. El gol de Javier terminó con su sequía ante el acérrimo rival.

Lee también México es humillado por la Selección de Colombia y le propina una goleada de escándalo

Ni en su primera etapa ni en su regreso había podido anotarle a los capitalinos y su festejo lo dijo todo. Chicharito besó el escudo y se abrazó a sus compañeros.

En el torneo Apertura 2025 de la Liga MX suma apenas tres partidos, ninguno como titular, cero goles y apenas 88 minutos ; números muy pobres para lo que se espera del atacante rojiblanco.

Lee también Chucky Lozano confesó que jugaría en Chivas o en América: "No le cierro las puertas a ninguno"