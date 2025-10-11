Chucky Lozano confesó que jugaría en Chivas o en América: "No le cierro las puertas a ninguno"

Este año fue la temporada debut del San Diego FC en la MLS, y el futbolista mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, es su gran estrella. En 27 partidos jugados, el canterano de los Tuzos lleva 9 goles y 8 asistencias, méritos que lo llevaron a ganarse el corazón de la afición estadounidense; sin embargo, el exseleccionado nacional no le cierra las puertas a un regreso a la Liga MX.

En una reciente entrevista con David Faitelson, el Chucky fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en refuerzo de las Chivas o del América en un futuro.

“Sí claro (jugaría en Chivas), ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita; también América, es el grande de México, la verdad que sí me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes y el tiempo lo dirá", respondió con claridad Lozano.

Cabe recordar, que Chucky abandonó el futbol mexicano en 2017 cuando dio el salto del Pachuca al futbol europeo para jugar con el PSV Eindhoven. Después jugó con el Napoli en la Serie A antes de regresar al conjunto neerlandés, donde se despidió del viejo continente antes de arribar a la MLS.

Como jugador del Pachuca conquistó el trofeo de campeón de Liga MX en el Clausura 2016 y ganó la Liga de Campeones de CONCACAF de la temporada 2016-17.

