Julián Quiñones alza la voz y pide más oportunidades en la Selección Mexicana

Luego de estar ausente en la Fecha FIFA de septiembre, Julián Quiñones regresó a la Selección Mexicana para enfrentar este mes a Colombia y a Ecuador.

Ante la ausencia de Raúl Jiménez, el delantero del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita niega que esta sea una oportunidad para ganarse un lugar en el equipo de Javier Aguirre, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“La Selección tiene grandes jugadores, no dependemos de uno solo y las oportunidades se van dando paso a paso, no habrá solo una, siempre hay muchas en el futbol… puede ser ahora, uno nunca sabe. Lo importante es aprovechar el día a día y seguir trabajando”, lanzó el atacante.

Julián Quiñones anotó su primer de la temporada con el Al-Qadisiya. FOTO: @julian_quiones3

Sin embargo, sí alzó la voz sobre la falta de oportunidades que ha recibido en el Tricolor.

“Tal vez han sido partidos buenos o malos, pero eso no quita las condiciones que yo tengo. A veces hace falta confianza en mí y hay que seguir trabajando para ganarse ese aspecto con base en trabajo”, aseveró.

Julián Quiñones promete un encuentro atractivo ante la Selección de Colombia, mañana en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys.

“Tienen grandes jugadores, ellos tienen una selección muy buena y nosotros también tenemos grandes jugadores; será un juego disputado donde haya ocasiones y habrá que disfrutarlo de cara al Mundial y daremos lo mejor de nosotros”, concluyó.

