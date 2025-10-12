México sufre una goleada, pero se lleva los mejores MEMES; así "castigaron" a la Selección Mexicana

Más Información

El balompié mexicano vivió una noche amarga. No solamente por la eliminación que el “Tricolor” vivió en el , sino también por el tropiezo que la Selección Mayor sufrió ante Colombia.

Una goleada de cuatro tantos que reflejó la realidad del combinado nacional… A solamente ocho meses para que empiece el Mundial de 2026.

Pese a que el estratega Javier Aguirre asumió la responsabilidad de la derrota, lo cierto es que existe una preocupación por el desempeño que México entregará en la Copa del Mundo.

Situación que molestó a la afición mexicana. La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, estos son algunos de los mejores MEMES que dejó el partido.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la caída de México en el partido amistoso contra Colombia

