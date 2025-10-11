La Selección Argentina se burló de México con la melodía del Chavo del 8, tras imponerse en el Mundial Sub 20

Argentina eliminó a México en una demostración de solidez al derrotarla por 0-2 en partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, y que decretó su avance a semifinales donde enfrentarán a Colombia.

Con dos goles en el inicio de ambos tiempos, Argentina tomó el control del marcador que abrió Maher Carrizo, al minuto 9', y que redondeó Mateo Silvetti al 56.

La fuerza ofensiva del rival no amilanó a Gilberto Mora, la figura mexicana de 16 años, que sacó un remate para buscar el empate, metió pelotas al área y protagonizó una falta en el área.

Eduardo Arce, al minuto 66', pidió un penalti por falta sobre su delantero Tahiel Jiménez, pero el juez marroquí lo descartó.

México, aunque no renunció a buscar el arco rival y tuvo serias ocasiones sobre el final, tropezó con una Argentina que defendió férreamente el resultado con faltas que caldearon los ánimos.

El duelo terminó con los mexicanos Diego Ochoa y Tahiel Jiménez expulsados por la solicitud de revisión de tarjetas del técnico Placente y otras tres tarjetas amarillas para futbolistas del Tri.

Gilberto Mora en llanto tras eliminación vs Argentina en Mundial Sub-20 / Foto: AP

¿Cómo fueron las burlas de los argentinos que usaron al 'Chavo del 8'?

Tras el triunfo, las burlas por parte de los propios jugadores y de los aficionados de Argentina a través de las redes sociales no pararon. Destacando el festejo de algunos de los protagonistas del partido.

Y es que a través de las redes circuló un video donde algunos jugadores del equipo Sub 20 sudamericano partieron del estadio con una bocina y, al tiempo que caminaban, bailaban la canción particular que salía en los programas del personaje mexicano 'el Chavo del 8', interpretado por el actor Roberto Gómez Bolaños, en una muestra de que la rivalidad deportiva entre ambas selecciones de futbol se mantiene encendida.

