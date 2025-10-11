Mundial Sub-20: Argentina vence 2-0 a México y los elimina en Cuartos de Final

Las expectativas generadas en torno a la Selección Mexicana Sub 20 magnificaron el golpe de quedar eliminados ante Argentina en los Cuartos de Final. De vuelta a la realidad.

México mostró una cara que no había presentado en el Mundial Sub 20 y con su frialdad lo pagó caro. Triunfo (2-0) de las Albiceleste que los mete a Semifinales y que confirma la teoría de que la historia suele repetirse.

Con goles de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56’, los argentinos se impusieron sin complicaciones ante un Tricolor que dejó mucho qué desear.

Más información en breve...