Mundial Sub-20: Argentina vence 2-0 a México y los elimina en Cuartos de Final

Kenia Lechuga luchará por el oro; sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

América vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico de México, hoy, sábado 11 de octubre

El estadio Alfredo Harp Helú será sede las finales de la Kings League América y la Queens League América

México vs Argentina - EN VIVO - Cuartos de Final del Mundial Sub 20

Las expectativas generadas en torno a la Selección Mexicana Sub 20 magnificaron el golpe de quedar eliminados ante Argentina en los Cuartos de Final. De vuelta a la realidad.

México mostró una cara que no había presentado en el Mundial Sub 20 y con su frialdad lo pagó caro. Triunfo (2-0) de las Albiceleste que los mete a Semifinales y que confirma la teoría de que la historia suele repetirse.

Con goles de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56’, los argentinos se impusieron sin complicaciones ante un Tricolor que dejó mucho qué desear.

