Mundial Sub-20: Colombia elimina a España y espera al ganador del México vs Argentina

Un agónico gol del tumaqueño Néiser Villarreal, Colombia eliminó a España de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. El juvenil de Millonarios firmó un importante hat trick para llevar a los cafeteros a su primera semifinal desde 2003.

Fue el mismo Villarreal quien abrió el marcador al minuto 38 y puso adelante a Colombia, ventaja que mantuvieron todo el primer tiempo. En la segunda mitad llegó la respuesta de La Rojita, cortesía de Rayane Belaid quien empató el marcador al 56’. Apenas tres minutos más tarde Jan Virgili rompió el empate y puso en apuros a los sudamericanos.

Lee también Carlos Hermosillo explota contra directivo de Juárez: "Eres un maricón"

Pero Villarreal tenía una encomienda que cumplir, la de llevar a su selección a la semifinal del torneo. Al minuto 64, el delantero de Millonarios volvió a poner tablas en el marcador con su segundo tanto del encuentro. Cuando la afición en el Estadio Fiscal de Talca, casa del Rangers de la Primera B chilena, ya se alistaba para el tiempo extra, el tumaqueño acabó con la agonía.

Gol al minuto 89 Villarreal le dio a Colombia su pase a semifinales del torneo por primera vez desde 2003 cuando cayeron precisamente ante España y en el juego por el tercer lugar derrotaron por la mínima a Argentina.

Lee también Julián Quiñones alza la voz y pide más oportunidades en la Selección Mexicana

El equipo colombiano espera ahora al ganador del partido entre México y Argentina en una de las llaves de la Copa Mundial Sub-20, celebrada en Chile.