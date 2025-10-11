Carlos Hermosillo explota contra directivo de Juárez: "Eres un maricón"

El exfutbolista y actual comentarista Carlos Hermosillo, arremetió contra el exdirector deportivo de los Bravos de Juárez, Humberto Valdés, tras una entrevista donde habló sobre su paso por el cuadro de la frontera y las dificultades que enfrentó al trabajar bajo las órdenes de Andrés Fassi.

En el Podcast de El Re-Portero del exportero del Cruz Azul Yosgart Gutiérrez, Valdés, que fue encargado del área deportiva de los Bravos del Apertura 2023 al Clausura 2024, confesó que el directivo argentino solía tirar para atrás todas sus ideas.

"Con Andrés era complicado, porque Andrés venía poco a Juárez, entonces yo en ese afán, no nada más yo, insisto, era un grupo de trabajo, pero en ese afán de crear orden, de controlar, de hacer mejoras, intentabas, ibas caminando y cuando llegaba Andrés, pues era mi jefe güey, pues era el presidente y Andrés decía: 'esto sí, esto no, esto sí, esto no y pum para atrás cabrón, y uta y otra vez güey", confesó Valdés.

"Y el donde chocábamos, por decirlo de alguna manera, era donde parecía que el culpable siempre era uno, yo decía 'espérate', o sea... pues que si no hay agua, pues es culpa tuya, que si no pasó esto es culpa tuya, 'o sea espérate, no me digas eso, estamos trabajando, estamos mejorando'; paisa, yo llego un 15 de junio a Ciudad Juárez, el torneo empezó el 30, ya estaba todo armado, qué podía hacer yo", agregó.

Sin embargo, sus comentarios no fueron bien juzgados por Hermosillo, quien lo acusó de no contar la historia completa de los abusos de Fassi.

"Eres un maricón, por qué no dices que no te dejaba hacer nada, que todos los jugadores llegaban por la empresa de sus hijos, las cosas como son, argentino tenía que ser", escribió Hermosillo en una lamentable exhibición de xenofobia y discriminación.

No obstante, Valdés no se quedó callado: "Nunca he dicho lo contrario y lo sabes, me dejó trabajar a medias, la base de mexicanos y la estructura la armé yo... todos los extranjeros llegaron a través de él y sus hijos".

