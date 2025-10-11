México queda eliminado del Mundial Sub-20, pero se lleva los mejores MEMES; tunden al Tricolor por su caída

Mientras la tarde caía en el Estadio Nacional de Santiago, Chile, la Selección Mexicana vivió un golpe de realidad: quedó eliminada del Mundial Sub-20 a manos de Argentina, cayendo en los Cuartos de Final sin mayores esperanzas.

La “Albiceleste” le propinó dos goles a los dirigidos por Eduardo Arce, obras de Maher Carrizo y Mateo Silvetti en el 3' y 56', respectivamente.

Así terminó el camino del combinado nacional en el Mundial de la categoría, sumando otro fracaso ante Argentina.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Mientras que, por un lado, la afición mexicana lamentó la caída del “Tricolor”, los seguidores del balompié argentino celebraron el pase a las semifinales del certamen.

Estos son algunos de los mejores MEMES que dejó el partido.

La vida desde que dejó de importarme la selección mexicana en cualquiera de sus categorías pic.twitter.com/9U09iCqPUR — GONZALO (@groseritx) October 12, 2025

Yo cuando le pegan a Gilberto Mora pic.twitter.com/Ze9Jl78NQ8 — Marco 🆇 (@__ElBicho007) October 12, 2025

Alexei Dominguez y Gilberto Mora reciben el balón*



Un Argentino random en corto:



pic.twitter.com/Gd66ulbK0t — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) October 11, 2025

Placente mando a callar al DT de México y acto seguido pidió VAR y rajaron a uno de ellospic.twitter.com/ZasWKN4E6Y — Lautaro 🇦🇹 (@Lau7iEDLP) October 12, 2025

Y espérense que todavía falta que decepcione la selección mayor. — Martinalgui (@MartinoliCuri) October 12, 2025

La selección mexicana en cualquier categoría cuando la mira todo el país: pic.twitter.com/4hsz4H1jTf — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) October 11, 2025