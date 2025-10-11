Más Información

México queda eliminado del Mundial Sub-20, pero se lleva los mejores MEMES; tunden al Tricolor por su caída

Mientras la tarde caía en el, Chile, la Selección Mexicana vivió un golpe de realidad: quedó eliminada del Mundial Sub-20 a manos de Argentina, cayendo en los Cuartos de Final sin mayores esperanzas.

La “Albiceleste” le propinó dos goles a los dirigidos por Eduardo Arce, obras de Maher Carrizo y Mateo Silvetti en el 3' y 56', respectivamente.

Así terminó el camino del combinado nacional en el Mundial de la categoría, sumando otro fracaso ante Argentina.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Mientras que, por un lado, la afición mexicana lamentó la caída del “Tricolor”, los seguidores del balompié argentino celebraron el pase a las semifinales del certamen.

Estos son algunos de los mejores MEMES que dejó el partido.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

